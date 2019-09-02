В Региональном центре робототехники стартовал приём заявок на обучение

СЕГОДНЯ 19:48 2019-09-02T19:48:22+03:00

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В Тюменском региональном центре робототехники стартовал прием заявок на обучение по направлениям «АйтиЛаб» и «РобоЛаб» в 2019-2020 учебном году. Первое направление ждёт ребят с 5 по 11 классы – школьников будут обучать программированию на языках Scratch, Java и разработке мобильных приложений для Android. Второе направление – для ребят 7-11 классов, школьников будут учить основам робототехники, 3D-моделированию, векторной графике и Arduino.

Обучение проводится в тюменских школах с октября по май. В конце учебного года ребятам предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией, куда войдут специалисты департамента информатизации Тюменской области и представители региональных коммерческих компаний. Ребята с лучшими проектами войдут в число участников областного чемпионата по робототехнике и программированию на кубок губернатора Тюменской области и других региональных и всероссийских конкурсов.

Для тюменских и тобольских учеников 8-10 классов разработана программа «Яндекс.Лицей». Ученики получают знания по языку программирования Python, учатся «кодить» на уровне профессионалов. Увидеть список школ, на базе которых открыт класс Яндекса в Тюменской области, и записаться можно на сайте. Для того, чтобы стать учеником одной из самых передовых компаний в России, необходимо пройти входное тестирование. Заявки принимаются до 11 сентября 2019 года. По результатам обучения лучших учеников «Яндекс.Лицея» пригласят на выпускной в Москву.

Отметим, что обучение детей по программам дополнительного образования в направлениях, которые развивают цифровые навыки и компетенции в сфере робототехники и программирования, отражено в целях и задачах регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». В Тюменской области он реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU