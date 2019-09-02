СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-02T19:18:20+03:00

В Тюменской области свидетельство о рождении можно получить в роддоме Фото: Татьяна Коркина

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По поручению губернатора Тюменской области в Перинатальном центре опробована практика выдачи органами ЗАГС документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. Родители ребёнка могут получить в родильном доме свидетельство о рождении и справки о рождении для назначения пособия в день выписки. С июня по август 2019 года здесь зарегистрировано 1225 записей актов гражданского состояния: 1123 – рождений, 90 – установлений отцовства и 12 браков.

Чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю нужно предоставить уполномоченному работнику органа ЗАГС медицинское свидетельство о рождении ребёнка, оригинал паспорта, для супругов – свидетельство о заключении брака. Помимо государственной регистрации рождения в Перинатальном центре возможно произвести государственную регистрацию установления отцовства и заключения брака, если родители официально не женаты.

Учитывая социальную значимость и востребованность, а также для повышения доступности этой государственной услуги, принято решение распространить эту практику в других родильных домах Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Александром Моором. К организации процесса уже приступили тобольская Областная больница №3, ишимская Областная больница №4 и ишимские родильные дома №2 и №3.

По словам губернатора, сегодня в регионе активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг.

- В планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее уже готовы все документы на ребенка. Уверен, это направление необходимо развивать, - заметил глава региона.

Отметим, за первое полугодие 2019 органы ЗАГС Тюменской области зарегистрировали почти 9,7 тысяч рождений.

ИСТОЧНИК KP.RU