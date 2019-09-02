Музыканты из Тюменской области приняли участие в акции к 75-летию Государственного гимна РФ

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-02T18:59:33+03:00

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Два музыканта от Тюменской области: ученица школы №73 «Лира» Ясмин Кажгалиева (скрипка) и ученик Тюменского государственного института культуры Дмитрий Рябцковский (тромбон) приняли участие во всероссийской акции, посвящённой юбилею Государственного гимна Тюменской области. Ребята вошли в число музыкантов юношеского симфонического оркестра Уральского федерального округа и 1 сентября выступили на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в 2019 году исполнилось 75 лет с момента создания музыкального произведения, положенного в основу современного гимна России. Акция объединила представителей российских регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. Государственный гимн России исполнили восьмитысячный оркестр и многонациональный хор из более чем 20 тысяч участников.

В рамках национального проекта «Культура» на территории УФО был создан Юношеский симфонический оркестр, в который вошли лучшие молодые музыканты Уральского федерального округа. Первое выступление оркестра состоялось в рамках проведения Уральского культурного форума, который состоялся в Екатеринбурге в июне 2019 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что во время празднования 75-летия Тюменской области состоялся концерт филармонического оркестра на плавучей сцене, который произвел настоящий фурор. Жители областного центра наслаждались небывалым зрелищем, сидя на скамейках, газонах и парапетах. Места занимали за полтора часа до начала представления.

ИСТОЧНИК KP.RU