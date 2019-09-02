2019-09-02T18:10:09+03:00
Экономика

«Инвестиционное агентство Тюменской области» поможет застройщику возвести домостроительный цех

Средства будут направлены на покупку итальянского оборудования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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В Тюменской области успешно реализуется новый инвестиционный проект по строительству домостроительного цеха «Новотуринский». Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, крупный тюменский застройщик «Сибстройсервис» расширяет действующий бизнес при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Строительная компания является одним из лидеров по объёму ввода жилья в городе. Более четверти века она проектирует и строит монолитные и кирпичные дома с соблюдением строительных норм и правил. Инвестпроект предполагает строительство нового здания для производства железобетонных изделий, которые будут использоваться при возведении жилых домов.

Средства, которые компания получит от Инвестиционного агентства, планируется направить на покупку оборудования от итальянского производителя OLMET ITALY. Основной продукцией цеха станут железобетонные изделия крупнопанельного домостроения.

- трехслойные панели наружных стен (НС): длина 3,3-4,8-6,0 м, высота 2,74 м, толщина 400 мм;

- панели внутренних стен (ВС): длина 5,46 м, высота 2,56 м, толщина 160 мм;

- плиты перекрытия (П): длина 5,74 м, ширина 2,0-3,6 м, толщина 160 мм;

- элементы лестничной клетки (ШЛ, ЛП, ЛМ);

- элементы лоджии (ПЛ, ВСл); вентблоки.

Как отметил гендиректор Инвестиционного агентства Андрей Шальнёв, завершение строительства цеха планируется в I квартале 2020 года. После успешной реализации инвестпроекта будет создано 35 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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