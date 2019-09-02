В Тюмени появится 18 рабочих мест благодаря новому инвестпроекту

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-02T18:00:47+03:00

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В Тюмени при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» реализуется инвестиционный проект по открытию станции технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект компании «Каскад» предполагает реконструкцию здания, в котором расположатся 5 постов по обслуживанию тягачей, автомойка, шиномонтажная станция и магазин автозапчастей.

Чтобы завершить проект, компания воспользуется финансовой поддержкой «Инвестиционного агентства» - средства будут направлены на покупку нового оборудования. По словам гендиректора агентства Андрея Шальнёва, завершить строительство проекта планируется в конце 2019 года. После реализации инвестпроекта будет создано 18 новых рабочих мест, компания будет осуществлять кузовные и покрасочные работы, ремонт двигателей, узлов и агрегатов, в том числе КПП и заднего моста.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Ялуторовске продолжается реализация инвестиционного проекта «ЯлтКомплектСтрой», при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Проект направлен на строительство сервисного комплекса по обслуживанию грузовой, строительной и специальной техники на земельном участке площадью почти 4 тыс. кв. м. Предприятие по обслуживанию техники представляет собой комплекс зданий: станцию техобслуживания, цех по ремонту большегрузного транспорта и диагностического центра, арочное здание для размещения автомойки.

ИСТОЧНИК KP.RU