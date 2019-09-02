2019-09-02T18:00:47+03:00
Экономика

В Тюмени появится 18 рабочих мест благодаря новому инвестпроекту

При поддержке Инвестиционного агентства в городе строится новая СТО
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тюмени при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» реализуется инвестиционный проект по открытию станции технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект компании «Каскад» предполагает реконструкцию здания, в котором расположатся 5 постов по обслуживанию тягачей, автомойка, шиномонтажная станция и магазин автозапчастей.

Чтобы завершить проект, компания воспользуется финансовой поддержкой «Инвестиционного агентства» - средства будут направлены на покупку нового оборудования. По словам гендиректора агентства Андрея Шальнёва, завершить строительство проекта планируется в конце 2019 года. После реализации инвестпроекта будет создано 18 новых рабочих мест, компания будет осуществлять кузовные и покрасочные работы, ремонт двигателей, узлов и агрегатов, в том числе КПП и заднего моста.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Ялуторовске продолжается реализация инвестиционного проекта «ЯлтКомплектСтрой», при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Проект направлен на строительство сервисного комплекса по обслуживанию грузовой, строительной и специальной техники на земельном участке площадью почти 4 тыс. кв. м. Предприятие по обслуживанию техники представляет собой комплекс зданий: станцию техобслуживания, цех по ремонту большегрузного транспорта и диагностического центра, арочное здание для размещения автомойки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Музыканты из Тюменской области приняли участие в акции к 75-летию Государственного гимна РФ
Тюменцы 55+ смогут бесплатно пройти диагностику и коррекцию возрастных нарушений
В Тюменской области подвели итоги фестиваля методических идей «Дорога открытий»
«Инвестиционное агентство Тюменской области» поможет застройщику возвести домостроительный цех
Разбитую машину привезли на Цветной бульвар в Тюмени
В Тюмени заработала доставка Delivery Club
Иск «дочки» иностранного холдинга к Антипинскому НПЗ рассмотрят через неделю
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отмечены наградами накануне профессионального праздника
В Тюмени поймали таксиста-наркомана, который шесть раз нарушил ПДД
Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву открыли в Тюмени
В Тюмени перекроют половину проезжей части улицы Профсоюзной
Труп тюменца в сточной канаве: СКР займется расследованием дела
Тюменцам предлагают отправить письма Джульетте в Верону
Трехлетний мальчик съел отраву для тараканов в Тюмени
В Тюмени очистят берег реки Туры в рамках экологической акции
В надземном переходе на Гнаровской в Тюмени появятся лифты за 50 миллионов
В сети тюменских заправок, которые хотят банкротить, сменился руководитель
Ведущий российский хирург выступит в Тюмени с мастер-классом
На три дня закроют улицу Московский тракт в Тюмени
Тюменскую компанию оштрафовали за хранение зерна прямо в лужах
Тюменец чуть не зарезал любимую, обвинив ее в измене
В Центральном микрорайоне Тобольска сдадут долгострой
К концу недели в Тюмень снова вернется тепло
Двух человек спасли тюменские пожарные на прошедшей неделе
Хоккеисты тюменского «Рубина» готовят подарки преданным болельщикам
Тушили более десяти пожарных: деревянный дом полыхал в Тюмени