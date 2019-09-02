Разбитую машину привезли на Цветной бульвар в Тюмени

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-02T16:25:01+03:00

Разбитую машину, как знак важности соблюдения ДТП, установили в центре Тюмени. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В самом центре Тюмени, на Цветном бульваре, установили необычный арт-объект – искореженную после аварию машину. Она должна своим видом призвать горожан к обеспечению дорожной безопасности детей.

Открытие арт-объекта – одно из мероприятий региональной комплексной информационной кампании #берегитедетей, проводимой по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора. Информационная кампания содействует в достижении показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– На переднем сидении разбитого автомобиля – не пристегнутая ремнем безопасности детская фигура без лица, а рядом с вывернутым передним колесом – маленький манекен, который держит табличку с призывом позаботиться о нем и соблюдать правила дорожного движения при перевозке детей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что их коллеги – сотрудники ГИБДД – вручили тюменцам на Цветном бульваре памятки с рекомендациями правильного выбора детских удерживающих устройств и их крепления в автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU