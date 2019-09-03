2019-09-03T07:00:11+03:00
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Книжный обменник в Тюмени закрывает сезон

Горожан ждут на последнем в этом году развале
Вадим Бегун
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Тюменский книжный обменник закрывает сезон. Фото - организаторы мероприятия.Тюменский книжный обменник закрывает сезон. Фото - организаторы мероприятия.
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В Тюмени в субботу, 7 сентября, откроет последний в этом году общегородской книжный обменник. По традиции, развал будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени с 12 часов дня до 15.00.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. Принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 14 лет: 10 рублей для взрослых, дети же могут обменяться книгами бесплатно. А за прочитанный наизусть стишок можно получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.

Также по традиции на книжном обменнике действует барахолка, поторговать на которой может каждый. Здесь же будет организован сбор макулатуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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