На участке улицы Каширской в Тюмени временно нельзя будет ездить

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-03T05:40:19+03:00

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В Тюмени для движения транспорта закроют участок улицы Каширской от Самарской до Орловской. Произойдет это с 4 по 11 сентября. Такое решение было принято в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ по ремонту тепловых сетей.

В пресс-службе администрации города Тюмени подсказали, что объехать ремонтируемый участок можно по улицам Самарской, Камышинской и Крупской. В ведомстве участников дорожного движения также попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU