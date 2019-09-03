2019-09-03T05:40:19+03:00
Общество

На участке улицы Каширской в Тюмени временно нельзя будет ездить

Водителям необходимо обращать внимание на дорожные знаки [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Участок Каширской закроют временно для транспорта.Участок Каширской закроют временно для транспорта.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени для движения транспорта закроют участок улицы Каширской от Самарской до Орловской. Произойдет это с 4 по 11 сентября. Такое решение было принято в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ по ремонту тепловых сетей.

В пресс-службе администрации города Тюмени подсказали, что объехать ремонтируемый участок можно по улицам Самарской, Камышинской и Крупской. В ведомстве участников дорожного движения также попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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