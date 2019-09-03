Тюменцам рассказали, как правильно подготовиться к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-03T07:40:10+03:00

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Тюменцам напомнили, какие требования пожарной безопасности необходимо выполнять, чтобы подготовить свой дом к отопительному сезону. Самое главное – это проверка и ремонт печей, а также котельных и каминов.

Необходимо очистить дымоходы и печи от сажи, произвести побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, передает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени. Там отмечают, что запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок от горючих конструкций, предтопочных листов, а также при наличии в них прогаров и повреждений.

– Нельзя располагать топливо на предтопочном листе, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи, а также оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям, – особо отметили в ведомстве.

Там добавили, что нарушение правил устройства печей и правил их эксплуатации является основной причиной пожаров в частных домовладениях.

ИСТОЧНИК KP.RU