2019-09-03T06:20:23+03:00
Происшествия

Тюменцу грозит десять лет тюрьмы за сорванную марихуану

Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков
Вадим Бегун
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Тюменец выбросил сверток с марихуаной, когда увидел полицейских. Фото - pixabay.com.Тюменец выбросил сверток с марихуаной, когда увидел полицейских. Фото - pixabay.com.
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В селе Юргинское был задержали 53-летнего подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. При виде полицейских мужчина выкинул сверток в сторону.

–Подозрительное поведение мужчины с пакетом в руках на улице Уральской привлекло внимание стражей порядка. Заметив сотрудников полиции, мужчина попытался выбросить сверток. При личном досмотре в присутствии понятых у него изъяли содержимое пакета – более 200 граммов марихуаны. Задержанный пояснил, что он ее нарвал и хранил для личного употребления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в областном центре мужчина продавал наркотики за биткоины. Местный житель организовал ради этого целый онлайн-магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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