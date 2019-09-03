2019-09-03T05:00:52+03:00
Общество

Погода на 3 сентября в Тюмени: грядет потепление

Тучи закроют небо на целый день
Вадим Бегун
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Сегодня, 3 сентября, почти весь день в Тюмени погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем потеплеет до 12 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +14. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается полный штиль, лишь изредка будет дуть восточный ветер.

3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: «Кто Фаддей – тот своим счастьем владей». Наши предки приметили: если в этот день погода ясная – будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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