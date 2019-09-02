В Тюмени заработала доставка Delivery Club

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-02T16:06:32+03:00

Уже сегодня тюменцы могут заказать доставку из сети общественного питания McDonald's

Изменить размер текста: A A

Сервис Delivery Club начинает доставлять заказы в Тюмени силами собственной логистической службы. Развитие логистики повысит скорость выполнения заказов и увеличит количество подключенных к системе ресторанов.

Изначально сервис доставки готовой еды Delivery Club работал в Тюмени в формате агрегатора: пользователи мобильного приложения могли найти в нем меню большинства ресторанов, имеющих своих курьеров. С сегодняшнего дня в городе начинает работать собственная служба доставки Delivery Club — ее сотрудники одеты в зеленую униформу и приносят еду в брендированных терморюкзаках.

- Появление собственной доставки — важный момент в развитии локальных рынков, поскольку она приводит к повышению скорости выполнения заказов. Как показал опыт крупнейших городов, запуск собственной логистики существенно поднимает интерес пользователей к заказу еды. Мы рассчитываем на аналогичные изменения в Тюмени, особенно, учитывая высокую потребительскую активность жителей города, — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Как сообщили в пресс-службе Delivery Club, уже сегодня жители Тюмени могут заказать доставку из крупнейшей в мире сети общественного питания McDonald's. В ближайшее время курьеры Delivery Club начнут доставлять еду из KFC, а также тех локальных ресторанов, у которых нет собственных курьеров и которые сегодня в принципе не занимаются доставкой.

- В Тюмени мы запускаем собственную доставку в преддверии осени. С ухудшением погоды интерес к доставке еды всегда возрастает, и мы надеемся, что сможем сделать жизнь горожан комфортнее, — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Первые собственные курьеры Delivery Club появились в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году. Сегодня их можно встретить на улицах еще двадцати городов. Тюмень станет третьим городом Уральского федерального округа, где работают курьеры Delivery Club. Сейчас их можно встретить на улицах Екатеринбурга и Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU