2019-09-02T15:08:19+03:00
Общество

В Тюмени поймали таксиста-наркомана, который шесть раз нарушил ПДД

Рейд по выявлению подобных личностей продолжится и далее
Вадим Бегун
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В Тюмени поймали злостно нарушителя ПДД, который работает в такси. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени поймали злостно нарушителя ПДД, который работает в такси. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюмени сегодня, 2 сентября, ночью на улице Чекистов сотрудники ГИБДД остановили водителя «Яндекс-такси», у которого присутствовали признаки наркотического опьянения. Тест на алкоголь мужчина успешно прошел, а вот есть ли в его крови следы наркотиков, сейчас выясняется

В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области отметили, что ранее 33-летний водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения. Так, он три раза привлекался к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, а в 2009 году отказался от прохождения освидетельствования на опьянение, и был арестован, так как не имел права управления транспортом. Через четыре года он снова отказался от прохождения освидетельствования и был лишен прав на 22 месяца. Однако в 2014 году мужчина без прав сел пьяным за руль, за что отбыл 13 суток административного ареста.

– Проводимые мероприятия показывают, что зачастую водителями легковых такси являются серийные нарушители ПДД, что может негативно повлиять на безопасность перевозимых пассажиров. Рейды по выявлению нарушителей на общественном транспорте продолжатся и далее, – подчеркнули в тюменском ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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