Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву открыли в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-02T14:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени торжественно открыли памятное место в честь Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева. Территория, которую создавали в течение восьми месяцев, расположена на улице Полевой в районе дома №25.

Отмечается, что аАрхитектурная композиция включает не только сам памятник с аллеей, но и два входных пилона и стену памяти из 11 стендов с информацией об истории инженерных войск России. Работа над созданием такого места шла порядка восьми месяц. Инициатором местная Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество». Ее руководитель Анатолий Пусев в свое время обратился к городским властям за помощью в реализации.

– Открытие этого памятного места – важный шаг в деле патриотического воспитания и дань уважения не только этому конкретному человеку, но и всем тем, кто сражался за Родину, готов был проститься с жизнью, чтобы наша страна жила и появлялись следующие поколения, – сообщил на торжественном мероприятии глава города Руслан Кухарук, добавив, что это памятное место – плод совместного труда общественной организации, муниципальной власти, регионального правительства, а также депутатов и представителей бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU