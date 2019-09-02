В Тюмени перекроют половину проезжей части улицы Профсоюзной
В Тюмени на участке улицы Профсоюзной будет изменена схема дорожного движения. Коммунальщики будет работать здесь более двух недель.
С 4 по 20 сентября в связи с выполнением плановых работ по ремонту тепловых сетей на перекрестке улиц Профсоюзной и Циолковского, по автомобильной дороге улицы Профсоюзной (на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной) будет изменена схема организации дорожного движения на период производства работ.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.
– Движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной, – пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени. В ведомстве участников дорожного движения попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU