2019-09-02T14:19:33+03:00
Общество

В Тюмени перекроют половину проезжей части улицы Профсоюзной

На участке производится ремонт теплосетей [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Профсоюзную на время перекроют в Тюмени.Улицу Профсоюзную на время перекроют в Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени на участке улицы Профсоюзной будет изменена схема дорожного движения. Коммунальщики будет работать здесь более двух недель.

С 4 по 20 сентября в связи с выполнением плановых работ по ремонту тепловых сетей на перекрестке улиц Профсоюзной и Циолковского, по автомобильной дороге улицы Профсоюзной (на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной) будет изменена схема организации дорожного движения на период производства работ.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

– Движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной, – пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени. В ведомстве участников дорожного движения попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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