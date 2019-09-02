2019-09-02T13:55:06+03:00
Общество

Труп тюменца в сточной канаве: СКР займется расследованием дела

Следователи осмотрели место происшествия
Вадим Бегун
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Тюменские следователи займутся делом о запихнутом в трубу трупе мужчины. Фото - соцсети.Тюменские следователи займутся делом о запихнутом в трубу трупе мужчины. Фото - соцсети.
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В Тюмени проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа 32-летнего мужчины. Его нашли 31 августа у одного из домов на улице Белоярская без видимых признаков насильственной смерти.

– По данному факту следственным отделом по Ленинскому административному округу Тюмени проводится доследственная проверка. Обстоятельства наступления смерти устанавливаются. Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас устанавливаются очевидцы. Кроме того, назначена медицинская судебная экспертиза, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что труп мужчины на Белоярской был обнаружен запихнутым в трубу. Из нее торчала только одна рука и ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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