Тюменцам предлагают отправить письма Джульетте в Верону

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-02T13:32:58+03:00

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16 сентября в Италии отмечают необычный праздник – день рождения шекспировской Джульетты. Юным тюменцам предлагают юным принять участие в акции «Письмо Джульетте» и поделиться с ней своей историей любви.

В пресс-службе тюменского филиала Почты России, клуб Джульетты был основан в Вероне в 1972 году. Секретари клуба отвечают на все письма, поддерживают и дают советы авторам. Их, кстати, за год набирается порядка пяти тысяч.

– Задача акции – привлечь внимание молодежи к возможностям нового общения с помощью личной переписки, а также с наступлением нового учебного года потренировать языковые навыки. Может быть, кого-то из ребят наша акция подтолкнет к мысли о выборе будущей профессии, – поделилась мнением главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева, отметив, что письма Джульетте можно писать на русском, английском, итальянском, французском и немецком языках.

ИСТОЧНИК KP.RU