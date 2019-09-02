Трехлетний мальчик съел отраву для тараканов в Тюмени
В Тюмени сегодня, 2 сентября, ночью, мальчик чуть не отравился приманкой для муравьев и тараканов. Мама посадила его перед сном на горшок в ванной комнате, а тот за несколько секунд ее отсутствия нашел под ванной отраву.
– Это ловушка размером с рублевую монетку. Малыш ее вскрыл и половину вещества съел. Мне удалось достать изо рта 4 небольших кусочка, – рассказала женщина диспетчеру скорой медицинской помощи.
Медики прибыли на место через 11 минут. Состояние ребенка они оценили как средней степени тяжести и тут же провели зондовое промывание желудка, а после отвезли в областную клиническую больницу №1.
В пресс-службе станции скорой медицинской помощи отметили, сто всего за минувшие выходные, помощь была оказана 1316 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 592 пациента, бригады скорой спасли 84 тюменца, здоровью которых угрожала серьезная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU