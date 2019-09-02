Трехлетний мальчик съел отраву для тараканов в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-02T13:10:29+03:00

Мама малыша отошла от ребенка всего на несколько секунд

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В Тюмени сегодня, 2 сентября, ночью, мальчик чуть не отравился приманкой для муравьев и тараканов. Мама посадила его перед сном на горшок в ванной комнате, а тот за несколько секунд ее отсутствия нашел под ванной отраву.

– Это ловушка размером с рублевую монетку. Малыш ее вскрыл и половину вещества съел. Мне удалось достать изо рта 4 небольших кусочка, – рассказала женщина диспетчеру скорой медицинской помощи.

Медики прибыли на место через 11 минут. Состояние ребенка они оценили как средней степени тяжести и тут же провели зондовое промывание желудка, а после отвезли в областную клиническую больницу №1.

В пресс-службе станции скорой медицинской помощи отметили, сто всего за минувшие выходные, помощь была оказана 1316 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 592 пациента, бригады скорой спасли 84 тюменца, здоровью которых угрожала серьезная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU