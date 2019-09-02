2019-09-02T12:23:25+03:00
Общество

В надземном переходе на Гнаровской в Тюмени появятся лифты за 50 миллионов

Работы должны быть выполнены не позднее середины октября следующего года
Вадим Бегун
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В тюменском переходе установят лифты. Фото - Фото tyumen-city.ru.В тюменском переходе установят лифты. Фото - Фото tyumen-city.ru.
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В Тюмени в надземном переходе, который находится на пересечении улиц Гнаровской и Мельникайте, установят лифты. На эти целы из местного бюджета решено выделить более 50 миллионов рублей.

Уже в этом году на производство работ выделят почти 15 миллионов рублей, в следующем – еще 36 миллионов. Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что лифтовые сооружения должны быть в переходе уже к 15 октября 2020 года. Заказчиком работ является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что этот надземный переход сдали с явными недочетами. В частности, здесь недоработан подъем для маломобильных граждан. Кстати, сдали его в конце 2016 года. Тогда местные власти предполагали, что улица Мельникайте со временем станет улицей непрерывного транспортного движения, на которой должно быть безопасно и комфортно как автомобилистам, так и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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