2019-09-02T12:47:59+03:00
Общество

В Тюмени очистят берег реки Туры в рамках экологической акции

Всего планируется охватить четыре водоема
Вадим Бегун
Поделиться:
Берег реки Туры почистят в Тюмени.Берег реки Туры почистят в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюменской области пройдет экологический марафон «Чистые берега Урала». С 16 по 22 сентября местные жители будут чистить берега рек, в том числе и реки Туры.

Как стало известно, мероприятия запланированы на территории Упоровского, Ярковского и Юргинского муниципальных районов. Здесь 17, 19, 20 и 21 сентября будут очищены берега рек Боровая Ингала, Манай, Тобол и озера Нияль.

– Марафон «Чистые берега Урала» проводится в рамках общероссийской акции по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России». Сама акция организована в рамках реализации национального проекта «Экология». В ней примут участие 7 субъектов Российской Федерации: Оренбургская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, – рассказали в региональном департаменте недропользования и экологии.

В ведомстве также отметили, что в акции и марафоне примут участие не только экологические активисты, но и природопользователи. Они планируют провести работы по очистке рек Тобол и Тура, а также озера Малый Тараскуль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иск «дочки» иностранного холдинга к Антипинскому НПЗ рассмотрят через неделю
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отмечены наградами накануне профессионального праздника
В Тюмени поймали таксиста-наркомана, который шесть раз нарушил ПДД
Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву открыли в Тюмени
В Тюмени перекроют половину проезжей части улицы Профсоюзной
Труп тюменца в сточной канаве: СКР займется расследованием дела
Тюменцам предлагают отправить письма Джульетте в Верону
Трехлетний мальчик съел отраву для тараканов в Тюмени
В надземном переходе на Гнаровской в Тюмени появятся лифты за 50 миллионов
В сети тюменских заправок, которые хотят банкротить, сменился руководитель
Ведущий российский хирург выступит в Тюмени с мастер-классом
На три дня закроют улицу Московский тракт в Тюмени
Тюменскую компанию оштрафовали за хранение зерна прямо в лужах
Тюменец чуть не зарезал любимую, обвинив ее в измене
В Центральном микрорайоне Тобольска сдадут долгострой
К концу недели в Тюмень снова вернется тепло
Двух человек спасли тюменские пожарные на прошедшей неделе
Хоккеисты тюменского «Рубина» готовят подарки преданным болельщикам
Тушили более десяти пожарных: деревянный дом полыхал в Тюмени