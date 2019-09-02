В Тюмени очистят берег реки Туры в рамках экологической акции

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-02T12:47:59+03:00

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В Тюменской области пройдет экологический марафон «Чистые берега Урала». С 16 по 22 сентября местные жители будут чистить берега рек, в том числе и реки Туры.

Как стало известно, мероприятия запланированы на территории Упоровского, Ярковского и Юргинского муниципальных районов. Здесь 17, 19, 20 и 21 сентября будут очищены берега рек Боровая Ингала, Манай, Тобол и озера Нияль.

– Марафон «Чистые берега Урала» проводится в рамках общероссийской акции по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России». Сама акция организована в рамках реализации национального проекта «Экология». В ней примут участие 7 субъектов Российской Федерации: Оренбургская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, – рассказали в региональном департаменте недропользования и экологии.

В ведомстве также отметили, что в акции и марафоне примут участие не только экологические активисты, но и природопользователи. Они планируют провести работы по очистке рек Тобол и Тура, а также озера Малый Тараскуль.

ИСТОЧНИК KP.RU