В Центральном микрорайоне Тобольска сдадут долгострой

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-02T09:55:06+03:00

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В Тобольске уже в конце этого месяца сдадут в эксплуатацию жилой долгострой. Исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров выехал на место, чтобы лично посмотреть ход строительных работ.

И.о. прокурора региона Руфат Биктимеров выехал на объект долевого строительства – многоквартирный дом № 173 по улице Ремезова в микрорайоне Центральный города Тобольска. В поездке его сопровождали заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр, глава города Тобольска Максим Афанасьев, а также директор организации-застройщика – ООО «ЗСЖБ №6-Тобольск» Игорь Куратов.

– В ходе осмотра объекта Сергей Бауэр рассказал об объемах работ, необходимых для завершения строительства, а также о проводимой проверке исполнения застройщиком ранее выданного предписания. Застройщик в свою очередь пояснил, что мероприятия по вводу дома в эксплуатацию планируется завершить до конца сентября этого года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что дальнейшая реализация застройщиком графика производства работ будет находиться под пристальным вниманием их ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU