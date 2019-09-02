На три дня закроют улицу Московский тракт в Тюмени
В Тюмени на три дня перекроют движение на улице Московский тракт. Временное прекращение движения транспортных средств связано с ремонтом тепловых сетей.
Известно, что улица будет перекрыта на участке от дома № 139 до здания № 145, корпус 3 с 6 до 9 сентября. В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени участников дорожного движения убедительно попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
Фото предоставлено департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве также добавили, что участок, где производятся работы, можно объехать только по внутриквартальным проездам Московского тракта.
ИСТОЧНИК KP.RU