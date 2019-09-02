На три дня закроют улицу Московский тракт в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-02T11:06:12+03:00

Улицу Московский тракт в Тюмени закроют для движения на несколько дней. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени на три дня перекроют движение на улице Московский тракт. Временное прекращение движения транспортных средств связано с ремонтом тепловых сетей.

Известно, что улица будет перекрыта на участке от дома № 139 до здания № 145, корпус 3 с 6 до 9 сентября. В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени участников дорожного движения убедительно попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Фото предоставлено департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что участок, где производятся работы, можно объехать только по внутриквартальным проездам Московского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU