Хоккеисты тюменского «Рубина» готовят подарки преданным болельщикам

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-02T08:43:54+03:00

Приятный бонус ожидает тех, кто купил абонемент на все домашние игры

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Тюменский хоккейный клуб «Рубин» сегодня, 2 сентября, встретится со своими болельщиками. Мероприятие состоится в кинотеатре на третьем этаже торгового центра «Премьер».

Поклонников команды, ставшей в минувшем сезоне лучшим российским клубом Высшей хоккейной лиги, ждет общение со старожилами коллектива Михаила Звягина и новобранцами. Кстати, их в команде сразу 16. Среди них – голкипер Алексей Артамкин, а также пять защитников и десять форвардов.

– Игроки ответят на вопросы болельщиков, раздадут автографы. Также запланирован отдельный бонус тем, кто приобрел абонементы на новый сезон. Поклонникам клуба, кто решил купить разовый билет на все домашние матчи, заветные квитки вручат лично хоккеисты, – рассказали в пресс-службе ХК «Рубин», добавив, что также в этот день будет показан документальный фильм о команде.

ИСТОЧНИК KP.RU