2019-09-02T08:43:54+03:00
Спорт

Хоккеисты тюменского «Рубина» готовят подарки преданным болельщикам

Приятный бонус ожидает тех, кто купил абонемент на все домашние игры
Вадим Бегун
Поделиться:
Преданные болельщики тюменских хоккеистов получат подарки. Фото - пресс-служба ХК "Рубин".Преданные болельщики тюменских хоккеистов получат подарки. Фото - пресс-служба ХК "Рубин".
Изменить размер текста:

Тюменский хоккейный клуб «Рубин» сегодня, 2 сентября, встретится со своими болельщиками. Мероприятие состоится в кинотеатре на третьем этаже торгового центра «Премьер».

Поклонников команды, ставшей в минувшем сезоне лучшим российским клубом Высшей хоккейной лиги, ждет общение со старожилами коллектива Михаила Звягина и новобранцами. Кстати, их в команде сразу 16. Среди них – голкипер Алексей Артамкин, а также пять защитников и десять форвардов.

– Игроки ответят на вопросы болельщиков, раздадут автографы. Также запланирован отдельный бонус тем, кто приобрел абонементы на новый сезон. Поклонникам клуба, кто решил купить разовый билет на все домашние матчи, заветные квитки вручат лично хоккеисты, – рассказали в пресс-службе ХК «Рубин», добавив, что также в этот день будет показан документальный фильм о команде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24