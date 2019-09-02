2019-09-02T08:20:41+03:00
Происшествия

Тушили более десяти пожарных: деревянный дом полыхал в Тюмени

К счастью, обошлось без жертв
Вадим Бегун
Поделиться:
Деревянный дом сгорел в Тюмени. Скриншот из видео.Деревянный дом сгорел в Тюмени. Скриншот из видео.
Изменить размер текста:

В Тюмени накануне, 1 сентября, сгорел одноэтажный деревянный дом. Очевидцы происшествия записали видеоролик с места происшествия, чтобы выложить его в социальные сети.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов поступил в 13.11, бригада пожарных прибыла на место через пять минут.

– В районе Дома обороны горел дом размерами 6 на 4 метра. С огнем боролись двенадцать спасателей. К тому же, были задействованы четыре единицы спецтехники. Огонь удалось локализовать в 13.39. Эвакуированных и пострадавших нет, – рассказал заместитель руководителя пресс-службы ведомства Геннадий Грибич.

В пресс-службе скорой помощи города Тюмени в свою очередь добавили, что вызов на станцию поступил в 13.12, бригады медиков прибыла на место происшествия в 13.17. Дежурство продолжалось до 15.00, однако обращений за медицинской помощью не было, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24