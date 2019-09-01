2019-09-01T19:18:00+03:00
Общество

Губернатор Александр Моор открыл в Заводоуковске новую школу

Глава региона тепло поздравил школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Губернатор Александр Моор открыл в Заводоуковске новую школуГубернатор Александр Моор открыл в Заводоуковске новую школуФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 1 сентября, открыл новую школу №2 в Заводоуковске. Глава региона поздравил учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и отметил, что все они должны стать единой командой и одной дружной семьёй.

- Открытие новых школ в городах и селах Тюменской области в День знаний – давняя традиция нашего региона. Мы делаем это для того, чтобы у всех наших ребятишек, независимо от того, где они живут, были одинаково комфортные условия для получения современного образования, раскрытия своих талантов, - подчеркнул губернатор региона.

Об открытии школы в Заводоуковске Александр Моор написал и на своей страничке в социальной сети.

- Двери новой школы №2 на 900 человек открылись сегодня и в Заводоуковске. Кроме учебных классов, здесь оборудованы две лаборатории для занятий по робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию, «НаукоЛаб» для проведения опытов по естественно-научным предметам, мастерские по дереву и по металлу и мобильный лингафонный класс. Творческие навыки ребята смогут оттачивать в фото- и видеостудии и в студии звукозаписи, - отметил губернатор.

По словам директора школы Валентины Базелюк, помимо 49 учебных кабинетов, в здании расположены библиотека, актовый зал, столовая, спортзал, зал географии и гимнастики, а также активные зоны отдыха. Здание разделено на два блока: в блоке А расположились учебные кабинеты, в блоке Б – система дополнительного сопровождения

Отметим, что в День знаний открылась после капремонта средняя школа в Ишиме.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени открылся второй корпус школы №65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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