Губернатор Александр Моор открыл в Заводоуковске новую школу
Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 1 сентября, открыл новую школу №2 в Заводоуковске. Глава региона поздравил учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и отметил, что все они должны стать единой командой и одной дружной семьёй.
- Открытие новых школ в городах и селах Тюменской области в День знаний – давняя традиция нашего региона. Мы делаем это для того, чтобы у всех наших ребятишек, независимо от того, где они живут, были одинаково комфортные условия для получения современного образования, раскрытия своих талантов, - подчеркнул губернатор региона.
Об открытии школы в Заводоуковске Александр Моор написал и на своей страничке в социальной сети.
- Двери новой школы №2 на 900 человек открылись сегодня и в Заводоуковске. Кроме учебных классов, здесь оборудованы две лаборатории для занятий по робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию, «НаукоЛаб» для проведения опытов по естественно-научным предметам, мастерские по дереву и по металлу и мобильный лингафонный класс. Творческие навыки ребята смогут оттачивать в фото- и видеостудии и в студии звукозаписи, - отметил губернатор.
По словам директора школы Валентины Базелюк, помимо 49 учебных кабинетов, в здании расположены библиотека, актовый зал, столовая, спортзал, зал географии и гимнастики, а также активные зоны отдыха. Здание разделено на два блока: в блоке А расположились учебные кабинеты, в блоке Б – система дополнительного сопровождения
Отметим, что в День знаний открылась после капремонта средняя школа в Ишиме.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени открылся второй корпус школы №65.
ИСТОЧНИК KP.RU