2019-09-02T06:20:17+03:00
Происшествия

Тюменцы украли с чужого участка большой вагон, загнав туда эвакуатор

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменцы загнали на чужой участок эвакуатор, чтобы украсть вагон. Фото - pixabay.com.Тюменцы загнали на чужой участок эвакуатор, чтобы украсть вагон. Фото - pixabay.com.
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В Ялуторовске у местной жительницы украли с дачного участка металлический вагон. Для этого преступникам пришлось воспользоваться эвакуатором.

– 39-летний ялуторовчанин приметил на одном из дачных участков металлический вагон. Мужчина предложил своему знакомому сдать конструкцию в пункт приема металлолома, а деньги поделить. Злоумышленники воспользовались услугами эвакуатора, который доставил вагон в пункт приема. Вырученные деньги они поделили. В настоящее время подозреваемые признали свою вину, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание согласно данной статьи – это лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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