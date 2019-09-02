Улицу Ванцетти закроют в Тюмени на полтора месяца

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-02T07:00:16+03:00

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В Тюмени в связи с выполнением плановых работ по ремонту ливневой канализации со 2 сентября до 15 октября по улице Ванцетти на участке от улицы Советской, 51, корпус 2, до въезда на дворовую территорию по улице Свердлова, 22, будет прекращено движение транспортных средств.

– Просим участников дорожного движения внимательно следить за указаниями дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – рассказали в пресс-службе департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации областной столицы, добавив, что объехать ремонтируемый участок можно по улицам Свердлова, Водопроводной, Комсомольской и Осипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU