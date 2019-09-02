На чужом автомобиле уехал тюменец после бурного застолья

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-02T07:40:09+03:00

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В Омутинском районе 24-летний местный житель угнал автомобиль друга. За руль, стоит отметить, он сел без прав.

– В ходе патрулирования инспекторами дорожно-патрульной службы остановлен автомобиль марки «ВАЗ», водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Это было подтверждено медицинским освидетельствованием. Кроме того, выяснилось, что молодой человек не имел права управления транспортными средствами. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Задержанного доставили в отдел, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что в ходе дальнейшего разбирательства установлено, что автомобиль, на котором передвигался молодой человек, был угнан несколькими часами ранее. Оказывается, подозреваемый с приятелем распивал спиртные напитки, после чего просто сел в машину своего друга и уехал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU