2019-09-02T05:00:22+03:00
Общество

Погода на 2 сентября в Тюмени: еще холодней, чем вчера

Тучи закроют небо на целый день
Вадим Бегун
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В Тюмени еще похолодает.В Тюмени еще похолодает.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 2 сентября, В Тюмени весь день будет облачным. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.

Температура воздуха ночью составит +5 градусов, днем потеплеет до 10 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +11. Вечером столбик термометра опустится до отметки +8 градусов. Ветер западный, переходящий в южный, 1-3 метра в секунду.

2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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