Свой добровольческий статус смогут указать тюменские волонтеры в резюме

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-01T18:13:42+03:00

С 2020 года в анкете соискателей появится новая строчка

Изменить размер текста: A A

Жители Тюменской области, участвующие в различных добровольческих проектах, смогут сообщить об этом потенциальному работодателю. С 2020 года систему «Добровольцы России» интегрируют с порталом «Работа в России».

На портале «Работа в России» содержится более 1 миллиона актуальных вакансий. Их отличительная особенность – в проверке Роструда. Теперь пользователи портала, ищущие работу, смогут увидеть еще одну графу. Она специально предназначена для описания своего опыта по реализации или участию в волонтерских проектах.

- Для работодателей это несомненный плюс, - считает руководитель Центра развития добровольческого движения Тюмени Наталья Ниязова. - Ведь человек, реализующий свои проекты и участвующий в общественной деятельности, социально активен. По этим показателям работодатель сможет увидеть положительные личностные качества работника.

По мнению специалистов рекрутинговых компаний, волонтерский опыт соискателя никак не скажется на его заработной плате, передает «Тюменская область сегодня». Но будет свидетельствовать о том, что кандидат готов поддержать социальные инициативы работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU