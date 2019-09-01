Тюменцы получили гранты на реализацию своих проектов на «Тавриде-АРТ»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-01T17:18:52+03:00

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Представители Тюменской области презентовали шесть проектов на первом фестивале творческих сообществ в России «Таврида – АРТ». На этой неделе он завершился в Крыму, подведя итоги грантового конкурса.

Шесть тюменцев получили поддержку жюри и финансирование на свои проекты. Так, грант в размере 1 миллион рублей выиграл Даниил Грамотин. Он представил культурно-образовательный проект By Foreigners. По замыслу, 30 иностранных студентов с русскоговорящими наставниками будут жить в молодых семьях различных народов нашей страны. Они познакомятся с особенностями жизни и быта. По окончании программы будут созданы видеоролики «Россия глазами иностранца».

Еще один грант на 500 тысяч рублей выиграл Константин Шведов. Он планирует создать документальную трилогию «Театр. Только по любви». Каждая часть будет направлена на определенную тему: преемственность и выбор, становление любительских театров, профессиональный театр, сообщает «Моя территория» редакции сайта Moi-portal.ru.

Участница из Ишима Наталья Елисеева выиграла 300 тысяч рублей на гастрономический фестиваль «Золотой карась». Предполагается, что гости со всей Тюменской области смогут посоревноваться в ловле золотой рыбы и угоститься исконно русским блюдом - ухой.

Автор проекта уверена, что таким образом поможет привлечь внимание к гастрономической изюминке Ишимского района — карасю.

ИСТОЧНИК KP.RU