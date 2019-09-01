2019-09-01T17:18:52+03:00
Общество

Тюменцы получили гранты на реализацию своих проектов на «Тавриде-АРТ»

В Крыму завершился первый фестиваль творческих сообществ в России
Марина Васильева
Поделиться:
Фото vk.com/tavrida_artФото vk.com/tavrida_art
Изменить размер текста:

Представители Тюменской области презентовали шесть проектов на первом фестивале творческих сообществ в России «Таврида – АРТ». На этой неделе он завершился в Крыму, подведя итоги грантового конкурса.

Шесть тюменцев получили поддержку жюри и финансирование на свои проекты. Так, грант в размере 1 миллион рублей выиграл Даниил Грамотин. Он представил культурно-образовательный проект By Foreigners. По замыслу, 30 иностранных студентов с русскоговорящими наставниками будут жить в молодых семьях различных народов нашей страны. Они познакомятся с особенностями жизни и быта. По окончании программы будут созданы видеоролики «Россия глазами иностранца».

Еще один грант на 500 тысяч рублей выиграл Константин Шведов. Он планирует создать документальную трилогию «Театр. Только по любви». Каждая часть будет направлена на определенную тему: преемственность и выбор, становление любительских театров, профессиональный театр, сообщает «Моя территория» редакции сайта Moi-portal.ru.

Участница из Ишима Наталья Елисеева выиграла 300 тысяч рублей на гастрономический фестиваль «Золотой карась». Предполагается, что гости со всей Тюменской области смогут посоревноваться в ловле золотой рыбы и угоститься исконно русским блюдом - ухой.

Автор проекта уверена, что таким образом поможет привлечь внимание к гастрономической изюминке Ишимского района — карасю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Александр Моор открыл в Заводоуковске новую школу
Свой добровольческий статус смогут указать тюменские волонтеры в резюме
Участники тюменской программы «Расширяя горизонты» считают курсы полезными
Книги тобольского издательства претендуют на Гра-при национального конкурса
Международная сеть ресторанов быстро питания оценила тюменскую курятину
Тюменским школьникам о работе коллайдера рассказал его разработчик
В Увате соберутся мастера деревянной парковой скульптуры
Тюменское МЧС призывает родителей повторить с детьми правила поведения
Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с началом нового учебного года
Бесплатные спектакли покажут первоклассникам Ишима
Тюменцам напомнили о «тихом часе»
Заслуженные «муравьи» Тюменского района завершили сезон
Общественная палата оценила темпы развития муниципалитетов Тюменского района
Погода в Тюмени 1 сентября: день будет пасмурным и прохладным