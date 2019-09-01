2019-09-01T16:24:13+03:00
Общество

Участники тюменской программы «Расширяя горизонты» считают курсы полезными

В 2019 году услугой смогут воспользоваться 3 тысяч человек
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Жители Тюменской области продолжают постигать основы работы на компьютерной технике, а также в интернете. За 2019 год услугой региональной программы «Расширяя горизонты» смогут воспользоваться 3 тысяч человек.

Согласно данным регионального информационно-образовательного центра, программа интересна и пенсионерам, и работающим гражданам, их доля составляет 44% и 43% соответственно.

Из них 60% слушателей учится для себя, 26% - для повышения производительности, 5% - для получения новой работы или продвижения по карьерной лестнице. Есть и те, кто в дальнейшем намерен передать знания в своей организации (1%).

Программа стартовала в 2010 году. Всего за это время компьютерной грамотности обучилось более 105 тыс. человек, в том числе более 40 тыс. - в Тюмени, передает «Вслух.ру». При этом все 100% посетители курсов считают семинары полезными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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