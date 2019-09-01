Книги тобольского издательства претендуют на Гра-при национального конкурса

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-01T15:09:22+03:00

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В Москве огласят победителя ежегодного национального конкурса «Книга года». Результаты станут известны 4 сентября. На Гран-при претендует и четырехтомник «Тобольск и вся Сибирь».

Альманах тобольского издательства выбрали из четырехсот книг наряду со сборником воспоминаний Даниила Гранина, альбомом «Государственные регалии Московского царства» и интерактивным сборником, посвященным Великой Отечественной войне.

- В июне нам уже вручали награду на Красной площади. Среди семисот книг «Северный морской путь» взял главный приз, - рассказал председатель фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов, добавив, что издательство регулярно участвует в общероссийских и региональных конкурсах.

Помимо Гран-при, на «Книге года-2019» в шорт-лист в номинации «Проза» попала книга Михаила Тарковского «Не в своей шкуре», которую издал тобольский фонд, передает «Тюменская область сегодня». На сегодняшний день Тарковский считается одним из самых заметных авторов современной русской прозы, чье художественное мастерство вызывает неподдельный интерес у писателей, поэтов, публицистов, критиков и литературоведов.

ИСТОЧНИК KP.RU