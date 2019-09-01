Международная сеть ресторанов быстро питания оценила тюменскую курятину
Одних из крупнейших производителей мясной продукции в Тюменской области активно развивается сотрудничество с федеральными, международными торговыми сетями и сетями общественного питания. Так, за 2019 год «ПРОДО Тюменский бройлер» на 10% увеличил поставки курицы в рестораны KFC.
Мощность шести новых корпусов птицефабрики на сегодняшний день составляет 7 тысяч тонн мяса птицы в год, сообщили в пресс-службе правительства области. Благодаря их запуску общий объем производства «ПРОДО Тюменского бройлера» увеличился на 20% – до 40 тысяч тонн в год.
- Инвестиционная составляющая, безусловно, сыграла свою роль в таких показателях, но в то же время надо учитывать, что уже сейчас птицефабрика выпускает более 180 наименований продукции под федеральными брендами группы «ПРОДО», - отметила директор одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района Оксана Величко.
Она добавила, что отмечается увеличение объема халяльной продукции под брендом «Халиф». За последний год он увеличился в 2,5 раза, а его доля в общем объёме продаж всех брендов выросла с 1% до 5%.
ИСТОЧНИК KP.RU