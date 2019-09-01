Международная сеть ресторанов быстро питания оценила тюменскую курятину

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-01T13:27:34+03:00

За 2019 год «Тюменский бройлер» увеличил объемы поставок в KFC на 10%

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Одних из крупнейших производителей мясной продукции в Тюменской области активно развивается сотрудничество с федеральными, международными торговыми сетями и сетями общественного питания. Так, за 2019 год «ПРОДО Тюменский бройлер» на 10% увеличил поставки курицы в рестораны KFC.

Мощность шести новых корпусов птицефабрики на сегодняшний день составляет 7 тысяч тонн мяса птицы в год, сообщили в пресс-службе правительства области. Благодаря их запуску общий объем производства «ПРОДО Тюменского бройлера» увеличился на 20% – до 40 тысяч тонн в год.

- Инвестиционная составляющая, безусловно, сыграла свою роль в таких показателях, но в то же время надо учитывать, что уже сейчас птицефабрика выпускает более 180 наименований продукции под федеральными брендами группы «ПРОДО», - отметила директор одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района Оксана Величко.

Она добавила, что отмечается увеличение объема халяльной продукции под брендом «Халиф». За последний год он увеличился в 2,5 раза, а его доля в общем объёме продаж всех брендов выросла с 1% до 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU