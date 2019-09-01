Тюменским школьникам о работе коллайдера рассказал его разработчик

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-01T12:58:46+03:00

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Ученики областной физико-математической школы продуктивно завершили последнюю неделю августа. Традиционно они собрались на «Стартовую школу», где познакомились с новичками и начал погружение в науку.

ФМШ – необычная школа. Уроки здесь проходят не только в нестандартной обстановке, но и в нетипичном формате. Так, чтобы найти интересные темы для будущих проектов, для ребят готовят встречи известными учеными страны и даже мира.

На этот раз с TED-лекцией к юным тюменским ученым приехал разработчик коллайдера - директор центра ускорительной физики (Научная лаборатория имени Энрико Ферми - FermiLab, Чикаго, США), лауреат премии Nishikawa Prize – 2019, профессор Владимир Шильцев.

Он рассказал об удивительных экспериментах, которые подтвердили открытия Михаила Ломоносова и Альберта Эйнштейна, познакомил ребят с огромными детекторами нейтрино в антарктических льдах. Он также пожелал ученикам и педагогам ФМШ успехов в научных исследованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU