В Увате соберутся мастера деревянной парковой скульптуры

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-01T11:25:30+03:00

В районом центре в шестой раз пройдет фестиваль «Чудотворцы»

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В Уватском районе пройдет фестиваль деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы». Он начнется с 13 сентября и завершится 20 сентября.

В шестой раз в Увате соберутся мастера из Ирбита, Уренгоя, Тобольска, республик Удмуртии и Мордовии, Алтайского края, Московской области. Тринадцать участников будут создавать скульптуры и скульптурные композиции на тему «Легенды земли Уватской», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета,

Там добавили, что председателем жюри станет заслуженный художник России Сергей Лугинин из Салехарда. Также работы оценят дизайнер, член Союза художников России Ирина Вишнякова, арт-директор ООО «Мастерская Минсалим», член Союза художников России Минсалим Тимергазеев из Тобольска, и известный алтайский резчик, народный мастер России Виктор Романов.

- Фестиваль в Увате, своего рода, таежный курорт для мастеров. Они приезжают сюда не столько для победы, сколько для общения, знакомства и наслаждения настоящей сибирской природой, – рассказал тоболяк Минсалим Тимергазеев .

ИСТОЧНИК KP.RU