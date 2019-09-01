Бесплатные спектакли покажут первоклассникам Ишима

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-01T09:23:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ишиме 1 сентября устроят настоящий праздник для первоклассников. Помимо торжественной линейки новоиспеченные школьники станут зрителями сразу нескольких театральных постановок.

Так, в Арт-галерее ребятам покажут спектакль «Мальчик-звезда». Он начнется в 12 часов, сообщает Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова. Зрителей ожидают великолепные иллюстрации, живая музыка, художественное чтение и яркая актерская игра.

Герой спектакля «Мальчик-звезда» - маленький мальчик с холодным сердцем, в котором не было ни капли жалости. Эта история о том, как важно научиться любить и жертвовать собой ради близкого человека

Параллельно в музее Ершова пройдет кукольный спектакль «Кошкин дом». Начало действа в 12 и 13 часов. В музее «Городская управа» первоклашки смогут посмотреть спектакль по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик». Он пройдет в 13 и 14 часов.

- Добрая сказка вернет всех в детство и напомнит о настоящей дружбе, доброте и щедрости. Спектакль объединяет три направления - художественное чтение, живую музыку и иллюстрации в режиме онлайн. Иъ художник создает прямо на глазах у зрителей, - отметили организаторы, добавив, что вход для первоклассников бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU