Тюменцам напомнили о «тихом часе»

СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-01T08:15:38+03:00

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В преддверии нового учебного года вопрос соблюдения тишины соседями, волнует многих родителей. Летом и осенью многие начинают ремонтировать квартиры, менять окна. Все это сопровождается шумом.

Что делать, если кому-то нужно рано утром вставать, а соседи допоздна сверлят и пилят. Если договориться и решить проблему мирно не получается, можно обратиться в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени по номерам 291-600 или 02, напоминает интернет-портал «Мегатюмень».

«Часы тишины» в Тюмени в будни с 22.00 до 08.00, а в выходные дни - с 22.00 до 09.00. Но и это еще не все, необходимо помнить, что днем тоже есть «тихий час» - с 13 до 15 часов. Если в это время кто-то шумит, можно смело обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU