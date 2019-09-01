2019-09-01T06:02:34+03:00
Общество

Погода в Тюмени 1 сентября: день будет пасмурным и прохладным

Днем воздух максимально прогреется всего до +10 градусов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 сентября, на юге Тюменской области будет с прояснением. Возможен небольшой, местами умеренный дождь.

Ближайшие сутки синоптики прогнозирую северо-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, днем +9,+14 градусов.

В Тюмени на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Температура воздуха утром составит +8,+9 градусов. Днем столбик термометра максимально поднимется до +10 градусов.

В народном календаре в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья начинают понемногу приобретать осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.

В народе подметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24