Погода в Тюмени 1 сентября: день будет пасмурным и прохладным

СЕГОДНЯ 06:02 2019-09-01T06:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 сентября, на юге Тюменской области будет с прояснением. Возможен небольшой, местами умеренный дождь.

Ближайшие сутки синоптики прогнозирую северо-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, днем +9,+14 градусов.

В Тюмени на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Температура воздуха утром составит +8,+9 градусов. Днем столбик термометра максимально поднимется до +10 градусов.

В народном календаре в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья начинают понемногу приобретать осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.

В народе подметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU