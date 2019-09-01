Заслуженные «муравьи» столичного

СЕГОДНЯ 07:06 2019-09-01T07:13:41+03:00

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Более 2,5 тысячи подростков Тюменского района приняли участие в «Трудовом лете-2019». Накануне нового учебного года подведены итоги кампании.

Заработать на мечту, помочь родителям, с пользой провести долгие каникулы – мотивы для трудоустройства у подростков Тюменского района разные, но результат неизменно отличный: преображенные дворы и улицы, довольная малышня в пришкольных лагерях, уважение взрослых и понимание своего дальнейшего пути, выбора профессии.

На протяжении многих лет в Тюменском районе в дни летних каникул старшеклассники выходят на работу. Рабочие места по двум десяткам профессий предоставляют бюджетные учреждения, предприятия агропрома, ЖКХ, малого и среднего бизнеса не только района, но и города Тюмени. В этом году более 160 работодателей приняли подростков, выделили наставников, показали возможности своего предприятия.

Зарплату участники «Трудового лета» получили разную в зависимости от количества отработанных дней (многие не ограничились одной трудовой сменой). Средний заработок за смену составил около 5,6 тысячи рублей. Всего желающих узнать, почём трудовая копеечка, было 2633.

С большой гордостью об этих ребятах говорили на закрытии «Трудового лета» глава района Светлана Иванова, депутат Облдумы Александр Крупин, председатель районной Думы Валентин Клименко. В оздоровительном центре «Энергетик» самым активным и трудолюбивым «муравьям» вручили подарки-сувениры, отметили лучших работодателей. В бюджетной сфере это Центр культуры и досуга «Родник», Борковская средняя школа и Центр развития творчества «Созвездие». Во внебюджетной сфере – ПАО «Птицефабрика «Боровская», Новотарманское и Каскаринское предприятия ЖКХ. Лучшим муниципальным образованием по организации временного трудоустройства несовершеннолетних признано Переваловское МО. Источник: Комсомольская правда - Тюмень"

ИСТОЧНИК KP.RU