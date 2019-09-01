Общественная палата оценила темпы развития муниципалитетов Тюменского района

СЕГОДНЯ 06:16 2019-09-01T06:16:31+03:00

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В Тюменском районе члены общественной палаты провели выездное совещание, посвященное развитию муниципалитетов. Встреча прошла в селе Салаирка, где общественники оценили дорожные работы, благоустройство дворовых территорий и капремонт многоквартирных домов.

Начальник районного управления образования Ольга Буторина рассказала делегации о реализации программы «Здоровое поколение 4+». В областном научно-исследовательском проекте «Регион здоровья», пропагандирующем закаливание, сегодня участвуют Винзилинский детский сад «Малышок», Богандинская школа № 1 и детско-юношеская спортшкола № 2 Тюменского района.

- Положительную динамику отмечают как сами участники проекта, так и эксперты-медики. Так, у детей улучшилось общее самочувствие, снизился уровень заболеваемости, повысилась работоспособность, - пояснила Ольга Буторина, добавив, что в новом учебном году число участников проекта станет больше.

Поступательно развитие территории во многом стало возможным благодаря привлечению на село инвесторов. По словам начальника управления экономики и стратегического развития района Елены Савенко, за последние три года реализовано 44 инвестпроекта. Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.

- Залогом высокой инвестиционной привлекательности района стали индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский», первый из которых заполнен сегодня резидентами на 100 процентов. В нынешнем году в районе реализуются 16 инвестпроектов с объемом инвестиций более двух млрд рублей. Это позволит создать еще около 500 дополнительных рабочих мест, - рассказала Ольга Буторина.

Общественники также обсудили работу почтовых отделений. По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, практика выездных совещаний будет продолжена. Это помогает выстроить наиболее конструктивный диалог власти и общества.

ИСТОЧНИК KP.RU