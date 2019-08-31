Житель Голышманово грозился убить знакомого из-за женщины

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-31T15:54:48+03:00

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В Голышмановском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 56-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции обратился 53-летний мужчина. Он сообщил, что его знакомый угрожает ему физической расправой.

Во время разбирательства прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что подозреваемый приехал за своей возлюбленной к потерпевшему. Женщина отказалась ехать с ним, в результате чего возникла ссора. Хозяин дома заступился за гостью, после чего между мужчинами разразился скандал, переросший в драку. Подозреваемый повалил потерпевшего и начал говорить, что убьёт его. Слова были восприняты всерьёз, поэтому потерпевший решил обратиться в полицию.

Теперь мужчине грозит срок до двух лет, фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU