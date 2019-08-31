Тюменский технофестиваль #ДорогаВШколу напомнил школьникам и родителям о безопасности на дорогах

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-31T13:42:58+03:00

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На Центральной площади Тюмени сегодня, 31 августа, проходит технофестиваль #ДорогаВШколу, в которой приняли участие сотрудники ГИБДД Тюменской области, спортсмены, водители и ребята с водителями. Все они повторяют правила дорожного движения и принимают участие во всевозможных акциях.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поздравил детей и взрослых с наступающим учебным годом и отметил, что технофестиваль проходит уже во второй раз.

- Это мероприятие показывает нам, что мы можем сделать нашу жизнь еще безопаснее. А безопасность - это самое главное, - отметил Сергей Михайлович.

По его словам, за последние годы в регионе сделано многое, чтобы жизнь стала безопаснее. Однако ДТП по-прежнему происходят, в том числе и с участием детей, поэтому каждому из нас ещё есть над чем работать.

- Технофестивали показывают, что можно быстро ездить на соревнованиях, можно обгонять друг друга и состязаться, но там, где для этого все обустроено, - подчеркнул вице-губернатор. – Сегодня нужно говорить с детьми о всеобщей безопасности. Думать о ней и обеспечивать её – работа не только правоохранительных органов, но и каждого жителя региона.

Сергей Сарычев поздравил собравшихся с наступающим новым учебным годом и высказал уверенность, что в школу пойти можно по безопасному пути.

Отметим, что технофестиваль продлится до 17 часов. Здесь проходят показательные выступления тюменских спортсменов и различные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU