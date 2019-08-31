Опубликовано видео страшной аварии в Тюмени, в которой пострадали четыре человека
В Тюмени в ночь на 31 августа в районе пересечения ул. Республики и Первомайской произошло серьёзное ДТП. Фотографии с места аварии появились утром в социальных сетях.
По информации портала «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области, ДТП произошло у дома №44 на ул. Республики. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 2 часа ночи, бригада была на месте уже через 7 минут. Две женщины и мужчина были доставлены в ОКБ№2, ещё один 19-летний молодой человек от госпитализации отказался.
У одной из женщин диагностирована сочетанная травма, ещё двое после оказания медпомощи направлены под наблюдение специалистов поликлиник по месту жительства. У женщины диагностирована рвано-ушибленная рана лба, у мужчины – ссадины лица, ушибы коленного сустава и грудной клетки.
ДТП Республики - Первомайская 31/08/2019.
ИСТОЧНИК KP.RU