СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-31T13:06:31+03:00

Опубликовано видео страшной аварии в Тюмени, в которой пострадали четыре человека. Фото: ЧС Тюмень

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В Тюмени в ночь на 31 августа в районе пересечения ул. Республики и Первомайской произошло серьёзное ДТП. Фотографии с места аварии появились утром в социальных сетях.

По информации портала «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области, ДТП произошло у дома №44 на ул. Республики. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 2 часа ночи, бригада была на месте уже через 7 минут. Две женщины и мужчина были доставлены в ОКБ№2, ещё один 19-летний молодой человек от госпитализации отказался.

У одной из женщин диагностирована сочетанная травма, ещё двое после оказания медпомощи направлены под наблюдение специалистов поликлиник по месту жительства. У женщины диагностирована рвано-ушибленная рана лба, у мужчины – ссадины лица, ушибы коленного сустава и грудной клетки.

ДТП Республики - Первомайская 31/08/2019.

ИСТОЧНИК KP.RU