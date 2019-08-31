В Тюменском районе молодёжь на день займётся «самоуправством»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-31T16:43:45+03:00

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Более 500 молодых тюменцев от 14 до 30 лет готовятся к традиционному Дню молодёжного самоуправления, который пройдёт в Тюменском районе. 3 сентября дублёры главы районов, руководителей структурных подразделений администрации и главврача будут исполнять функции управления районов, в т.ч. и обязанности глав муниципальных образований.

После того, как завершится торжественная церемония передачи полномочий, дублёры вместе с «отставными» будут работать на местах, проводить аппаратные совещания и вникать в решение важных вопросов.

Отметим, что в этом году день молодёжного самоуправления пройдёт уже в шестой раз. Главная тема Дня этого года – организация антитеррористической безопасности в муниципальном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU