53 ялуторовские семьи покинут ветхое жильё и переедут в новые квартиры

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-31T14:48:29+03:00

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В Ялуторовске по региональной программе в 2019 году из аварийного и ветхого жилья переселят 53 семьи или 139 человек. На реализацию проекта из федеральных и региональных средств будет освоено более 92 млн рублей.

По словам начальника отдела комитета управления муниципальным имуществом администрации Ялуторовска Ирины Насибовой, 24 семьи заедут в новый дом уже в сентябре. Остальные 29 семей заедут в другой дом, который будет сдан уже до конца 2019 года.

- В 2020 году нам предстоит расселить из аварийного фонда 79 квартир, 172 жителя Ялуторовска. Более 147 миллионов рублей будет направлено из бюджетов Фонда ЖКХ и регионального правительства на эти цели, - цитирует Ирину Насибову ИА «Тюменская линия».

Для будущих новосёлов квартиры строила компания «ЯлтКомплектСтрой». Как рассказал гендиректор предприятия Павел Галкин, для строительства первого дома, который построили всего за 10 месяцев, использовались силикатные блоки местного завода. В доме есть всё необходимое – отопление, водоснабжение, водоотведение. В квартирах поклеены обои, установлен санфаянс и межкомнатные двери. Сейчас предприятие строит второй дом за переселенцев.

Напомним, региональная адресная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья разработана с целью исполнения указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Программа рассчитана до 2025 года, но Ялуторовск участвует в ней в 2019 и 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU