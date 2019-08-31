В Тюменской области растёт производство продуктов питания, бумаги и текстиля

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-31T14:12:56+03:00

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В доклад о социально-экономическом положении в Тюменской области вошли результаты анализа Тюменьстата по поводу динамики индекса промышленного производства в регионе. По данным ведомства, за первые 7 месяцев 2019 года индекс составил 100,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие подъёмы зафиксированы в марте (106%), июне (104,1%) и июле (108,2%) по сравнению с предшествующими месяцами.

С января по июль 2019 года в регионе выросло производство пищевых продуктов, готовых металлических изделий, текстильных изделий, электрического оборудования, металлургического производства, бумаги и бумажных изделий.

Индекс промпроизводства снизился у добычи полезных ископаемых, производства напитков и одежды, обработки древесины, полиграфической и копировальной деятельности. За вышеуказанный период в регионе добыто 7,2 млн тонн нефти, произведено 29,4 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы, 7,9 тонны колбасных изделий, 91,1 тонны молока, 53 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 11,4 тонны кондитерских изделий, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU