2019-08-31T13:44:00+03:00
Общество

В Тюмени устроят фестиваль в честь 415-летия самой старой улицы города

Пока в честь юбилея организованы выставки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени устроят фестиваль в честь 415-летия самой старой улицы городаВ Тюмени устроят фестиваль в честь 415-летия самой старой улицы городаФото: Татьяна Коркина
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В 2020 году улице Луначарского (до революции – Никольская), которая находится в районе Дома обороны, исполнится 415 лет. Это самая старая улица нашего города, которая когда-то была единственной и неповторимой в Ямской слободе.

В честь юбилея тюменцы, которые причастны к культуре и краеведению, озаботились новым проектом в честь Никольской. Доктор искусствоведения Наталья Сезева при поддержке руководства тюменской центральной городской библиотеки организовала внутри здания «храма книги» арт-салон «На Никольской». Открыли его на этой неделе – здесь планируется сочетать литературу, театр, живопись, графику и декоративно-прикладное искусство.

Первым свои работы представил тюменский художник Юрий Юдин, а через два месяца стены займут картины Михаила Гардубея. В планах завершить год рождественским Никольским фестивалем, который устроят в честь 415-летия улицы. Как сообщает «Тюменская область сегодня», проект будущего года пока не разглашается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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