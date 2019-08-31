2019-08-31T11:51:58+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли девочку, объевшуюся бабушкиными лекарствами вплоть до комы

Сама бабушка упала в обморок в коридоре
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи спасли девочку, объевшуюся бабушкиными лекарствами вплоть до комыТюменские врачи спасли девочку, объевшуюся бабушкиными лекарствами вплоть до комыФото: Татьяна Коркина
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Бригада скорой помощи на минувшей неделе спасла трёхлетнюю девочку из Тюменского района, которая съела упаковку бабушкиных таблеток. Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, ребёнок был в крайне тяжёлом состоянии, артериальное давление не определялось, а пульс был слишком низким для девочки такого возраста.

На помощь по экстренному вызову прибыли врач Владимир Удаорв и фельдшер Андрей Степаненко. Они констатировали, что ребёнок впал в кому и решили провести зондовое промывание желудка и противошоковую терапию. За жизнь девочки они боролись около получаса.

Врач вспоминает, что всё это время мать девочки просила спасти дочь, а переволновавшаяся бабушка упала в обморок в коридоре. Несмотря на панику, родственники помогали друг другу и врачам.

После того, как состояние девочки стабилизировалось, её отвезли в ОКБ №1. В стационаре девочке стало лучше: она стала реагировать на осмотр реаниматолога, а пульс повысился до нормы. Спустя несколько дней девочку выписали домой, её жизни ничто не угрожает.

Медики напоминают, что у маленького ребёнка передозировку может вызывать даже одна «взрослая» таблетка. Если вы заподозрили отравление лекарствами – незамедлительно обращайтесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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