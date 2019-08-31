2019-08-31T07:41:15+03:00
Экономика

В тюменском Выставочном зале готовятся к одному из главных событий сентября

26-я специализированная выставка «Нефть и газ» пройдёт при поддержке правительства Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В тюменском Выставочном зале готовятся к одному из главных событий сентября. Фото: https://vk.com/tyumen_fairВ тюменском Выставочном зале готовятся к одному из главных событий сентября. Фото: https://vk.com/tyumen_fair
Изменить размер текста:

Тюменский выставочный зал этим летом посетило более 60 тысяч человек, причём больше всего посетителей пришлось на школьную ярмарку. Как отметил гендиректор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков, с июня по август в выставочном зале прошло три крупных выставки. Одна из них - «ZooРоботы» - прошла впервые и собрала более 8 тысяч юных тюменцев, их родителей и гостей города.

– Одновременно мы смогли провести реконструкцию самого выставочного зала. Полностью заменили освещение экспозоны, отремонтировали входные группы и крыльцо, - отметил Михаил Брудков.

Теперь в выставочном зале ожидают одно из главных бизнес-событий сентября деловой и общественной жизни Тюмени. Это 26-я специализированная выставка «Нефть и газ», которая пройдёт при поддержке правительства Тюменской области и Союза нефтепромышленников РФ. По словам Брудкова, уже открыта электронная регистрация на выставку, где будут представлено нефтегазовое оборудование, средства автоматизации и нефтепромысловое оборудование.

На выставке будут представлены перспективные разработки и новейшие технологии, которые характеризуют нефтегазовый потенциал современной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени 31 августа погаснут сразу пять светофоров
В сентябре тюменцев ждет серия творческих мастер-классов
Погода в Тюмени 31 августа: в Лошадиный праздник ожидается лютый холод и дождь
По Нижнетавдинскому району начал колесить первый в регионе мобильный ФАП
В Тюмени почтут память школьников, погибших во время теракта в Беслане
В Тюмени на пяти перекрестках обесточат светофоры
Главный федеральный инспектор по Тюменской области: показатели нацпроекта «Здравоохранение» выполняются
Мероприятия, посвященные 150-летию со дня смерти Ершова, прошли в Тобольске
В Тюменской области откроется уникальная выставка «Графика Серебряного века»
На благоустройство Тобольска и Ишима направят 170 миллионов рублей
В организации Тюмени пришло поддельное письмо с подписью высокопоставленного чиновника
Рабочая смена закончилась для тюменцев-коллег уголовным делом
В Тюменской области идёт активная уборка зерна, картофеля и овощей открытого грунта
В воскресенье портал «Детки!» отметит свое 15-летие
«Какая прелесть!»: тюменец залез на балкон, чтобы поцеловать любимую
В Тюмени авто влетело в столб после столкновения с другой машиной
Работника тюменской компании обнаружили в морге Тобольска
В ближайшие три часа Тюмень зальет сильными дождями
Парковка на тюменской набережной вновь станет платной