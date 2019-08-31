В тюменском Выставочном зале готовятся к одному из главных событий сентября

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-31T07:41:15+03:00

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Тюменский выставочный зал этим летом посетило более 60 тысяч человек, причём больше всего посетителей пришлось на школьную ярмарку. Как отметил гендиректор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков, с июня по август в выставочном зале прошло три крупных выставки. Одна из них - «ZooРоботы» - прошла впервые и собрала более 8 тысяч юных тюменцев, их родителей и гостей города.

– Одновременно мы смогли провести реконструкцию самого выставочного зала. Полностью заменили освещение экспозоны, отремонтировали входные группы и крыльцо, - отметил Михаил Брудков.

Теперь в выставочном зале ожидают одно из главных бизнес-событий сентября деловой и общественной жизни Тюмени. Это 26-я специализированная выставка «Нефть и газ», которая пройдёт при поддержке правительства Тюменской области и Союза нефтепромышленников РФ. По словам Брудкова, уже открыта электронная регистрация на выставку, где будут представлено нефтегазовое оборудование, средства автоматизации и нефтепромысловое оборудование.

На выставке будут представлены перспективные разработки и новейшие технологии, которые характеризуют нефтегазовый потенциал современной России.

ИСТОЧНИК KP.RU