В тюменском Выставочном зале готовятся к одному из главных событий сентября
Тюменский выставочный зал этим летом посетило более 60 тысяч человек, причём больше всего посетителей пришлось на школьную ярмарку. Как отметил гендиректор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков, с июня по август в выставочном зале прошло три крупных выставки. Одна из них - «ZooРоботы» - прошла впервые и собрала более 8 тысяч юных тюменцев, их родителей и гостей города.
– Одновременно мы смогли провести реконструкцию самого выставочного зала. Полностью заменили освещение экспозоны, отремонтировали входные группы и крыльцо, - отметил Михаил Брудков.
Теперь в выставочном зале ожидают одно из главных бизнес-событий сентября деловой и общественной жизни Тюмени. Это 26-я специализированная выставка «Нефть и газ», которая пройдёт при поддержке правительства Тюменской области и Союза нефтепромышленников РФ. По словам Брудкова, уже открыта электронная регистрация на выставку, где будут представлено нефтегазовое оборудование, средства автоматизации и нефтепромысловое оборудование.
На выставке будут представлены перспективные разработки и новейшие технологии, которые характеризуют нефтегазовый потенциал современной России.
ИСТОЧНИК KP.RU